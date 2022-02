MANHUAÇU – PM procura por autor de tentativa de homicídio

Por volta das 23h45min desta quinta-feira, 17, o Copom recebeu ligação do Corpo de Bombeiros Militar dando conta que havia um cidadão alvejado por um disparo de arma de fogo, na avenida Melo Viana, em um bar em frente a Delegacia.

No local verificou-se que o fato ocorreu do lado de fora do bar, a vítima foi socorrida pelos bombeiros com um ferimento proveniente de disparo de arma de fogo em abaixo da orelha, ela não quis repassar características do autor.

Testemunhas informaram que um cidadão se aproximou da vítima, que estava do lado de

fora do bar e disparou contra ela fugindo em seguida.

Vale ressaltar que a vítima possui envolvimento em crimes contra o patrimônio, chegando a ser preso em 2020 devido a um roubo.

As equipes realizaram diligências para encontrar o autor, porém ele ainda não foi localizado.

O rastreamento continua sendo realizado, a população pode denunciar através do 181 ou do telefone de emergências policiais 190.