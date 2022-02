Manhuaçu – PM recupera carga de café roubada, prende um autor e apreende mais de 20 mil reais em moeda falsa

Nesta quarta-feira, 09/02, a Polícia Militar recebeu informações de que três pessoas em um veículo prata teriam rendido o motorista e o ajudante de um caminhão que transportava 57 sacas de café na BR 116, trevo do Distrito de Sacramento, município de Manhuaçu, o crime teria ocorrido por voltas das 11 horas.

Segundo informações os autores renderam as vítimas, que foram levadas no próprio caminhão, e liberadas juntamente com o veículo na BR 262, entre os municípios de Reduto e Martins Soares, tendo sido levada a carga de café.

De imediato equipes da PM fizeram contato com as vítimas, e após diligências, ainda durante a tarde, equipe da PM do Tático Móvel conseguiu localizar a carga roubada, sendo 57 sacas de café avaliadas em R$ 84.000,00. O veículo prata utilizado no crime também foi apreendido.

Com o apoio das demais equipes da PM foi localizado ainda a quantia de R$ 23.250,00 em moeda falsa escondidas em um veículo na chácara onde estava o café, no Córrego dos Fagundes, zona rural de Reduto.

O autor de 46 anos, proprietário do veículo, foi preso pela participação no roubo, por armazenar a carga de café roubada e ainda confessou ser o dono das cédulas de dinheiro falso.

A PM continua em diligências a fim de localizar os outros envolvidos no roubo.