MANHUAÇU – POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS E DUAS ARMAS DE FOGO NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Na tarde desta terça-feira, 16/08, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo estaria aguardando armas de fogo e drogas em sua residência, para membros de uma organização criminosa.

De posse dessas informações as equipes da PM do Tático Móvel, ROCCA e Radiopatrulha se deslocaram até a residência denunciada, na Rua dos Coqueiros, na Comunidade São Francisco de Assis.

Durante as buscas foram localizados 01 revólver calibre .32 e 06 munições do mesmo calibre, 01 revólver calibre.38 e 08 munições do mesmo calibre, 04 porções de maconha, 02 balanças de precisão, 01 pé de maconha e materiais para embalar drogas.

No local estava uma jovem de 18 anos, que foi presa e conduzida, juntamente com os materiais ilícitos, para a Delegacia de Polícia Civil.