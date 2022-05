MANHUAÇU – Polícia Militar desencadeia operação da ROTAM e efetua várias prisões pela prática de tráfico de drogas no São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida 

Neste fim de semana, o policiamento ostensivo do município de Manhuaçu foi apoiado por duas equipes do Comando de Policiamento Especializado, Batalhão ROTAM (Rondas Táticas Metropolitanas), com o objetivo de reforçar as ações de enfraquecimento e desarticulação dos grupos criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas e homicídios no município, com foco na comunidade São Francisco de Assis.

Neste sentido as equipes da ROTAM receberam instrução do setor de inteligência do 11º Batalhão a respeito das lideranças atuantes na localidade, bem como dos responsáveis pela venda direta das drogas e demais envolvidos com o tráfico.

Desse modo, no sábado, 28/05, os militares da ROTAM incursionaram na comunidade e conseguiram constatar a prática de tráfico. A equipe visualizou um indivíduo buscando uma sacola repetidas vezes dentro de uma residência, na Rua Pinheiros, e logo após entregava para outro indivíduo que escondia o embrulho em um local próximo a um comércio da comunidade, e durante a noite eles eram abordados por pessoas que chegavam no local, então eles buscavam algo neste local onde esconderam a sacola e entregavam aos usuários.

Equipes do Tático Móvel do 11º Batalhão apoiaram a operação da ROTAM e cercaram a comunidade para evitar a fuga de criminosos.

Após presenciarem a prática de tráfico de drogas, os militares efetuaram a abordagem dos suspeitos na Avenida Hervê Cordovil e conseguiram localizar R$1.046,00 com alguns deles. Logo após, nas proximidades onde os suspeitos buscavam o material foram localizados 02 tabletes e 74 buchas de maconha, 19 micro tubos contendo cocaína e 01 revólver calibre 38, carregado com 05 munições. Já na residência onde buscavam o material foram localizadas 04 porções de maconha.

Foi efetuada a prisão de cinco suspeitos de 19, 23, 25, 27 e 28 anos, que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido para as demais providências.

Já no domingo, 29/05, a operação foi concentrada na Viela da Amizade, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Os militares incursionaram pelas escadarias e vielas do bairro, com informações de que um determinado indivíduo estaria realizando a prática de tráfico de drogas no local.

O suspeito de 23 anos foi abordado nas proximidades de sua residência em companhia de sua companheira. No momento da abordagem o casal demonstrava grande nervosismo.

Durante as buscas na residência, foram localizadas 54 pedras de crack, uma porção de maconha e R$31,00 em dinheiro.

O autor foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

A operação de fim de semana será constantemente requerida pelo Comando do 11 BPM, a fim de reforçar as ações de desarticulação da criminalidade violenta em Manhuaçu.