Manhuaçu: Polícia Militar implanta policiamento ostensivo de trânsito urbano

O Comando do Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar, por meio do Comandante da Septuagésima Segunda Companhia de Polícia Militar, implantou na cidade de Manhuaçu, o policiamento ostensivo de trânsito urbano, desde 1/11/2018.

O policiamento ostensivo de trânsito urbano é um tipo específico de policiamento, executado pela Polícia Militar nas vias urbanas abertas à livre circulação, com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública, garantir a obediência às normas que resultem na segurança no trânsito, na livre circulação de pedestres e veículos, e não ocorrência de acidentes e crimes de trânsito.

Tem como missão atuar sistematicamente na fiscalização, orientação e controle do trânsito, com o objetivo de proporcionar segurança e fluidez do trânsito e assegurar o cumprimento das leis e normas em vigor, por meio de permanência e patrulhamento nos processos a pé e motorizado.

A ação de fiscalização exercida pelos militares empregados no policiamento de trânsito tem como objetivo melhorar a segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários da via, de forma específica, do condutor infrator, através da imposição de sanções e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB.