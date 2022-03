MANHUAÇU – Polícia Militar recebe viaturas indicadas pelo Deputado Federal Eros Biondini 

O 11º Batalhão de Polícia Militar recebeu 02 novas viaturas provenientes de emenda parlamentar da bancada mineira no Congresso Nacional, indicadas pelo Deputado Federal Eros Biondini, a fim de contribuir com o policiamento do município de Manhuaçu e Alto Jequitibá.

Para Manhuaçu foi destinada uma Renault Duster e para Alto Jequitibá uma motocicleta Honda XRE 300.

A solenidade contou com a presença do comandante do 11º BPM, Tenente Coronel Luciano Reis, do subcomandante do 11º BPM, Major Giovane, do Vereador de Manhuaçu Gilson, do Vereador de Alto Jequitibá Leandro, do Presidente do COMSEP de Manhuaçu, Anísio.

Durante o evento, as chaves foram entregues pelo Deputado Eros Biondini aos Comandantes das Companhia PM de Manhuaçu e Manhumirim, Capitão Túlio e Capitão Arruda, acompanhados do efetivo de suas Frações PM.

O Tenente Coronel Luciano Reis ressaltou em sua fala que as viaturas ora entregues “serão empregadas para potencializar a prestação dos serviços de segurança pública pela Polícia Militar e contribuirá significativamente para a prevenção criminal, a promoção da paz social e para o aumento da sensação de segurança nos municípios”.

A Polícia Militar ressalta que o estado de Minas Gerais é o mais seguro do Brasil, de acordo com os dados do SINESP – Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, e isso, em muito se deve à gestão empregada pela PMMG em suas ações e operações, bem como ao aporte de recursos financeiros e logísticos nos últimos anos, sobretudo, recursos federais provenientes de emendas parlamentares.