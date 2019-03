Manhuaçu: Rapaz é preso por apologia ao tipo de crime ocorrido em Suzano

Polícia Militar e Polícia Civil prendem jovem de São Pedro do Avaí, após ele fazer apologia ao tipo de crime que ocorreu em escola de Suzano/SP

Na manhã desta quinta-feira, 14/03, um rapaz de 18 anos fez uso de seu perfil na rede social Facebook para efetuar postagem de forma a apoiar o fato grave ocorrido na data de 14/03, na Escola Estadual Raul Brasil da cidade de Suzano/São Paulo, vindo inclusive a expressar ter a intenção de produzir fato semelhante na Escola Estadual Ana Mendes de São Pedro do Avaí.

A reação da população de bem foi imediata, e vários telefonemas foram feitos para a Polícia Militar comunicando o fato.

No intuito de maiores esclarecimentos, a PM se deslocou até a residência do autor e se deparou com ele na condução de uma motocicleta, próximo à sua residência, sendo abordado e submetido à busca pessoal. De imediato, as providências de trânsito foram adotadas, pois o jovem não portava a CNH, documento de porte obrigatório.

Foi realizada diligência até a casa do rapaz e em revista autorizada por seus pais, nada ilícito foi encontrado no que tange a possíveis consequências danosas futuras relativas à postagem do autor na rede social.

No local, se fez presente ainda uma equipe da Polícia Civil que diligenciava também quanto aos fatos.

Pelo que foi detectado no aparelho celular do autor havia várias conversas com pessoas de diversas partes do país, que continham ideias favoráveis à prática deste tipo de crime, motivo pelo qual o aparelho celular foi apreendido.

O rapaz foi preso pelo cometimento do Crime de Apologia a Fato Criminoso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

PM Manhuaçu MG