MANHUAÇU – Solenidade em comemoração aos 249 anos da PMMG.

Na manhã desta sexta-feira, 21, no pátio do 11º Batalhão em Manhuaçu foi realizada a solenidade em comemoração aos 249 anos da Polícia Militar de Minas Gerais.

O evento foi marcado pela entrega de honrarias e homenagens a militares e funcionários civis. Foi entregue aos Militares Veteranos Tenente Vergílio, a medalha Coronel Fulgêncio e ao Sgt Sebastião Olavo, a medalha Dever Cumprido, pelo diretor do núcleo de Manhuaçu da União dos Militares do Estado de Minas Gerais – UMMG, Coronel Assis, destinadas a agraciar participantes da revolução de 1932, bem como personalidades e instituições que tenham prestado serviços relevantes à UMMG e militares que tenham prestado trinta anos de serviço na ativa e completado trinta anos de inatividade.

Foram agraciados também com a Medalha de Mérito Militar graus ouro, prata e bronze como forma de reconhecimento aos bons e leais serviços prestados ao longo da carreira os seguintes militares:

Grau Ouro – Sgt Rogério, Sgt Couto, Sgt Abreu, Sgt Naurim e Sgt Félix.

Grau Prata – Maj Fernando, Sgt Assis, Sgt Verdan, Sgt Emerick, Sgt Araújo, Sgt Wallen, Sgt Fábio Faria e Cb Marco.

Grau Bronze – Sgt Fonseca, Sgt Prata, Sgt Antunes, Sgt Teixeira, Sgt Diógenes, Sgt Aguiar Júnior, Sgt Mayara, Cb Eliézio, Cb Portes, Cb Geovane, Cb Cyro, Cb Souza Almeida, Cb Chemppi, Cb Marcelo, Cb Benfica, Cb Radael, Cb Elói, Cb Marcos, Cb Acaz, Cb Vieira, Cb Bruno e Cb Diego.

Dando prosseguimento aos ritos foram entregues certificados ao Sgt Mauro e Sgt Naurim, recém transferidos para reserva, além de certificados de destaques profissionais aos militares e funcionários civis que se destacaram no primeiro semestre de 2024, nas modalidades operacional, administrativa, pedagógica e motorista padrão, pela 12ª Região de Polícia Militar e 11º Batalhão, sendo eles:

No âmbito da 12ª Região:

Modalidade Operacional – Ten Werner, Sgt Valnício, Sgt Góes e Sgt Ronald.

Modalidade Administrativa – Ten Douglas, Sgt Vando, Vinício.

Modalidade pedagógica – Elaine e Carina

Modalidade motorista padrão – Cb John Lennon.

No âmbito do 11º Batalhão:

Modalidade Operacional – Sgt Henrique, Sgt Vilhena, Sgt Arzúrio, Sgt Canova, Sgt Leandro Firmino, Sgt Kennedy, Sgt Naiara, Cb Elói, Cb Souza Almeida, Cb Ítalo, Sd Leonardo, Sd Thomaz.

Modalidade Operacional Comandante de destacamento – Sgt Quintino, Sgt Torres, Sgt Neto.

Modalidade Administrativa – Ten Moreira, Ten Parreira, Sten Wellington, Sgt Ferreira, Sgt Eliana, Sgt Elenice, Sgt Marco Aurélio, Rosângela e Ângela.

Modalidade pedagógica – Micheline, Eliana.

Modalidade motorista padrão – Sgt Leandro, Sgt Villas Boas, Sd Almança, Sd Bacellar.

Também foram agraciados no decorrer da solenidade os Colaboradores Beneméritos, pessoas e entidades que atuam em parceria com a Instituição na busca contínua pela paz social. Nesta modalidade foram homenageados a Secretária de Cultura e Turismo de Manhuaçu, representada pelo secretário Daniel, o Samal, representado pelo diretor Nacari, o Laboratório Apolo, representado pelo empresário Flávio, o empresário Nilton Guiduci, o Dr Saulo, a dentista Waldinéia, a psicóloga Juliana, além do proprietário rural do município de Mutum, Sr Luiz.

A solenidade contou ainda com a participação de ex comandante do 11º Batalhão, diversos militares veteranos e várias autoridades de Manhuaçu e região.