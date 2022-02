Manhumirim e Lajinha – PM efetua prisão, apreende drogas, menores, dinheiro e munições

MANHUMIRIM – PM prende autores de tráfico e apreende menores, drogas e dinheiro

Equipe da Patrulha de operações recebeu informações, nesta segunda-feira, 14, dando conta que indivíduos estariam comercializando drogas no bairro Cidade Jardim.

No local foram abordadas cinco pessoas, durante as buscas foram localizadas 41 pedras de crack, 03 porções de maconha, material para embalar as drogas e R$152,00.

Diante do exposto os dois autores, de 18 e 25 anos e os menores infratores de 17e 14 anos foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido.

Lajinha – Durante Operação Batida Policial, nesta segunda-feira, 14, a equipe recebeu informações sobre a prática de tráfico de drogas que estaria ocorrendo no bairro São Sebastião.

No local, ao perceber a aproximação dos militares o denunciado fugiu, não sendo possível abordá-lo. Durante as buscas foram localizadas 42 pedras de crack, 04 papelotes de cocaína, 01 tablete de maconha, 06 munições calibre 22 e R$114,00.

O material apreendido foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.