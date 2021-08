MANHUMIRIM – PM apreende arma de fogo, munições e droga na zona rural

Nesta sexta-feira, 27, a equipe da Patrulha de operações levantou informações sobre possível paradeiro de dois indivíduos que estariam fazendo comércio de carros clonados na região.

As equipes deslocaram até a residência no Córrego Pirapetinga onde fizeram contato com um dos denunciados e durante as buscas foram localizadas 01 arma de fogo calibre 36 com carregador alongado, 02 munições calibre 36, 01 munição calibre 38, 01 porção de cocaína e 02 rádios comunicadores.

Diante dos fatos o autor de 27 anos foi preso e encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.