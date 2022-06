MANHUMIRIM – PM operação de combate ao tráfico de drogas apreende entorpecentes e armas de fogo e importante prisão no Morro da Penha 

No início da noite desta sexta-feira, 24/06, a Polícia Militar em Manhumirim e equipes PM Tático Móvel, sob o comando do Cap Arruda, planejou uma operação de combate ao tráfico de drogas e prevenção a homicídios no bairro Nossa Senhora da Penha em Manhumirim.

As equipes da PM empenharas nessa operação incursionaram no local, munidos de informações de inteligência e com isso conseguiram localizar e prender um indivíduo, de 34 anos, que segundo informações lidera o tráfico de drogas na localidade.

Quando percebeu a presença policial, o autor ainda tentou fugir estando de posse de duas armas de fogo, drogas e outros materiais. Na fuga ele invadiu uma residência, a qual foi cercada pela PM que localizou, tanto na casa quanto nas adjacências, os materiais seguintes materiais que foram apreendidos:

290 pedras de craque doladas e 2 porções de craque; 17 comprimidos de êxtase; 01 pistola calibre 9mm carregada com 15 munições do mesmo calibre; 01 revólver calibre.38 com 11 munições do mesmo calibre; e 01 munição calibre .32. Além de mais de R$3.300,00 em dinheiro e outros materiais de origem duvidosa.

Após a saída dos militares do local onde o autor foi preso, uma equipe PM deslocou para fazer uma ocupação e, enquanto realizavam o patrulhamento, avistaram dois indivíduos, que evadiram com a presença policial, abandonando para trás uma submetralhadora de fabricação artesanal, calibre 380, a qual foi apreendida.

Segundo informações levantadas pela PM, todas as armas apreendidas são da quadrilha criminosa liderada pelo autor de 34 anos preso nessa ação, sendo que com a ação policial realizada a Polícia Militar espera a desarticulação e diminuição de força deste grupo criminoso que atua no bairro, e que causa grande insegurança para a população local, além do aliciamento de menores para o crime de tráfico e homicídios. Contra o autor ainda possuía mandado de prisão em aberto, que foi cumprido na ação.

Diante dos fatos o autor foi preso e conduzido juntamente com todo o material e armas apreendidas para a delegacia de Policia Civil para demais providencias.