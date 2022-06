MANHUMIRIM – PM prende autor de tráfico e apreende boa quantidade de drogas 

Na noite desta segunda-feira, 27/06, durante patrulhamento pelas ruas de Manhumirim, a equipe da Polícia Militar se deparou com um veículo de cor branca, o qual, o condutor, após perceber a presença policial e receber ordem de parada, empreendeu fuga.

Equipes da PM realizaram o acompanhamento do veículo até um local ermo às margens da MG 111, momento em que os militares perceberam que o condutor saiu rapidamente do interior do veículo e foi até o porta-malas, pegando uma caixa e, correndo em direção a uma lagoa, arremessando o material.

O autor de 37 anos, imediatamente foi imobilizado pelos policiais militares.

Após buscas, a PM detectou que se tratava de uma cesta básica e, em meio aos mantimentos estavam 05 barras de crack e 02 barras de cocaína. Além das drogas, cerca de R$700,00 em dinheiro, um celular e o veículo utilizado no crime também foram apreendidos pela PM.

Autor foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material aprendido.