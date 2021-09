MANHUMIRIM – PM prende envolvidos em roubo

Nesta terça-feira, 28, a PM foi acionada a comparecer no Córrego Barra do Lessa onde havia ocorrido um roubo.

A vítima, que trabalha como motorista de aplicativo disse que foi procurada por três indivíduos que lhe solicitaram uma corrida para o bairro Campestre. No caminho, os autores anunciaram o roubo apontando para ela uma arma de fogo semelhante a um revólver, determinando que a vítima seguisse até próximo a um bar.

Os autores subtraíram R$ 900,00 e o veículo Fiat Uno da vítima. Após rastreamento o veículo foi localizado abandonado próximo à APAC, sendo este apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran.

As equipes continuaram as diligências acionando cerco e bloqueio, sendo 04 indivíduos abordados, eles tentaram esconder um menor que foi localizado saindo de um veículo VW Gol e foi reconhecido pela vítima como um dos envolvidos no delito. Os indivíduos deram versões controversas e disseram não ter participado da ação

Diante dos fatos, o menor de 16 anos que teria participado diretamente do roubo e os envolvidos, dois de 19 anos, um de 30 e um de 18 anos, que teriam participação na ação foram encaminhados a Delegacia para demais providências. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada.