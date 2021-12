MATIPÓ – PM desencadeia operação de combate ao tráfico de drogas e prende quatro autores 

Na manhã deste sábado, 11, a Polícia Militar em Matipó desencadeou operação de combate ao tráfico de drogas, por meio do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em uma das casas, alvo de mandado, na rua Cidade Poá, centro, quando da chegada das equipes policiais militares, foi necessário arrombar uma porta de aço para que fosse acessada a residência. Os autores, um casal de 20 e 23 anos, ainda chegaram a dispensar algumas drogas no vazo sanitário, mas ainda foi apreendida uma quantidade considerável de drogas, sendo 08 papelotes de cocaína, 04 buchas de maconha, além de dinheiro.

Este casal era alvo de várias denúncias via 181, e venderiam drogas para um outro casal, também preso na operação.

Nesta outra residência também foi necessário arrombar a porta. No local foram arrecadadas 08 pedras de crack, mais de 9 mil reais em dinheiro, além de outros materiais relacionados ao tráfico.

De acordo com as denúncias via 181, e levantamentos realizados, o casal, autor de 26 e autora de 21 anos, ostenta patrimônio incompatível, tendo em vista que não exercem atividade lícita e possuem frota de veículos e diversos imóveis urbanos e rurais.

Os quatro autores de tráfico de drogas foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.