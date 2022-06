MATIPÓ – PM prende autor de tráfico de drogas 

Na noite de quarta-feira, 15/06, a Polícia Militar recebeu informação de que uma pessoa estava transportando drogas em um veículo de cor vermelha.

Diante disso, equipe PM conseguiu realizar a abordagem do veículo denunciado no centro da cidade, e após os militares efetuarem busca veicular, em uma mochila de propriedade do autor de 23 anos, estudante de veterinária, foram localizados 29 comprimidos de esctasy e 01 porção grande de maconha.

O autor confessou a propriedade da maconha, e ainda disse aos policiais militares que estaria levando os comprimidos para um amigo em Governador Valadares/MG.

Diante disso o autor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, para demais providências.