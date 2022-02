MATIPÓ – PM prende autor de tráfico e apreende drogas e dinheiro

Nesta quarta-feira, 09, durante Operação peração Batida Policial no bairro Boa Vista, a equipe deslocou até a Rua Arthur Bernardes para verificar informação de comércio de drogas.

No local, o autor, de 27 anos foi abordado e durante as buscas pessoal e na residência foram localizadas 10 porções de cocaína, 01 bucha de maconha, 01 porção de crack, R$22,00, material para embalar as drogas e jóias de procedência duvidosa.

O autor foi preso e encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.