Max, Subinspetor da Polícia Civil de Manhumirim, morre em acidente na BR-262

O subinspetor Maximilano Assereuy Pedroso (Max), da Polícia Civil de Manhumirim, sofreu acidente automobilístico ocorrido na noite desta quarta-feira, 23/02, na BR-262 e não resistiu ao grave acidente. A segunda companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu atendeu na noite desse dia 23 de fevereiro de 2022 quarta-feira um acidente automobilístico envolvendo dois automóveis, segundo as informações recebidas via 193 os veículos vieram a colidir frontalmente, sendo um desses veículos uma viatura da polícia civil que segundo relatos encontrava-se em princípio de incêndio com uma vítima presa no interior do veículo. Deslocamos de imediato com o comboio de viaturas do CBMMG, Ao chegarmos no local constatamos que o sub inspetor da polícia civil encontrava-se no interior do veículo com traumas graves, de fratura dupla de fêmur, suspeita de fratura de bacia e trauma de tórax, o veículo foi aberto com a utilização de equipamentos de desencarceramento e a vítima retirada e imobilizada rapidamente para transporte a emergência do HCL, durante o deslocamento a vítima verbalizou com a guarnição BM porém já no hospital a vítima veio a óbito devido a gravidade dos ferimentos. No outro veículo encontrava o condutor que já havia saído do veículo com o auxílio de terceiros e encontrava-se deitado ao solo consciente e orientado queixando de dores no joelho direito e pélvis, esta vítima foi imobilizada e conduzida pela viatura de resgate ao HCL. Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram no local efetuando os procedimentos de eliminação dos riscos de derrapagem e incêndio e coleta de materiais/equipamentos e informações gerais. O local ficou sob a responsabilidade da PRF juntamente com a pericia técnica.