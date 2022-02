MOTORISTA DE 23 ANOS PERDE A VIDA EM CAPOTAMENTO DE CAMINHÃO

Em 2 de fevereiro de 2022 o atendimento começou às 00:50, e terminou as 03:40. O Bombeiro Militar foi acionado via 193, para atendimento a Ocorrência de Capotamento de Caminhão, de acordo com informações preliminares, no endereço BR 262, KM 23, Reduto/MG, havia ocorrido um acidente envolvendo um caminhão, que inclusive, havia uma vítima fatal, preso às ferragens. Ao chegar ao local os Bombeiros constataram que o caminhão da empresa CTR Transporte, de CASTELO-ES, que transportava granito, encontrava-se capotado, impedindo o fluxo de veículos nas duas pistas da BR-262, e o condutor estava preso na cabine do referido veículo já sem sinais vitais. Foi solicitado apoio de um guincho para auxiliar na retirada da vítima fatal: Fabrício Braga dos Santos de 23 anos. Depois dos trabalhos periciais a vítima foi repassada para funerária.

GUARNIÇÃO BM: UR 2084 – CB MOROSINI E CB TALMO;

ASM 0802 – SGT CAPUTE E CB JEAN; APOIO:

PRF, PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL.

3° SGT CAPUTE – CHEFE DE SERVIÇO