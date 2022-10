MUTUM – PM prende autor de violência doméstica e apreende armas de fogo e diversas munições

Nesta terça-feira, 18/10, a PM foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica no Córrego dos Barcelos em Mutum.

No local, a vítima, de 36 anos relatou que o autor teria lhe ameaçado de morte, dizendo que iria atirar nela, além de lhe agredir com empurrões.

O autor possui registro de colecionador, atirador e caçador (CAC), e usava do fato de possuir armas de fogo para ameaçar e intimidar a vítima.

Os militares deslocaram até a residência do casal, onde o autor foi localizado e preso.

Durante as buscas na propriedade, foi localizado, dentro de um alçapão, no solo de um cômodo que fica do lado de fora da casa, um rifle calibre .22 e um revólver calibre 357, ambos municiados.

Além das armas, também foram encontradas, no alçapão, vasta quantidade de munições e estojos de diversos calibres, além de espoletas, pólvora e uma máquina de recarga de munição.

O autor, de 36 anos e os materiais apreendidos foram encaminhamos a Delegacia de Policia Civil para as demais providências.