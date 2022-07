MUTUM – PM registra atropelamento com vítima fatal próximo ao trevo do pássaro

Na manhã de domingo, 24/07, a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida dos Pioneiros, próximo ao conhecido Trevo do Pássaro em Mutum, para atendimento de um acidente de trânsito, com atropelamento de um pedestre.

Segundo informações coletadas no local pela equipe da PM, um veículo Jeep Renegade, transitava pela via, quando próximo ao Trevo do Pássaro, teria saído da pista, ocasião em que levantou bastante poeira, pois as margens da pista possui local sem asfaltamento e logo após teria retomado para a via asfaltada e seguido seu destino.

Testemunhas que presenciaram este fato, perceberam que logo após a passagem do veículo, às margens da via havia ficado um homem caído ao solo, sendo constatado que se tratava de uma vítima fatal de atropelamento, Hebert Alves Santana, 29 anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e após realizar os trabalhos de praxe, liberou o corpo para a funerária.

A equipe da PM realizou diligências a fim de tentar localizar o condutor do veículo, sendo que ainda na manhã de domingo o veículo foi localizado estacionado no centro da cidade, com a frente amassada. Após alguns levantamentos, os militares conseguiram identificar o condutor do veículo, de 32 anos, que foi localizado.

O condutor foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal, onde confirmou haver feito a ingestão de bebida alcóolica durante a madrugada na festa popular do município, contudo se negou a ser submetido ao teste do etilômetro.

O veículo foi removido ao pátio credenciado a fim de ser periciado posteriormente, e foi confeccionado o respectivo auto de infração de trânsito.