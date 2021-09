Ocorrências policiais em Santana do Manhuaçu e Lajinha

SANTANA DO MANHUAÇU – PM prende foragido da justiça

Durante operação batida policial, nesta sexta-feira, 24, os militares receberam informação de que um indivíduo autor de homicídio em data anterior estaria escondido em uma residência na Rua Maria de Castro Vaz.

No local o denunciado foi localizado e através de consulta ao sistema informatizado constatou-se que havia mandado de prisão em desfavor do autor.

Diante dos fatos o autor de 51 anos foi preso e encaminhado a Delegacia para demais providências.

LAJINHA – PM retira mais duas armas de circulação

Durante Operação Batida Policial, nesta sexta-feira, 25, a sala de operações recebeu denúncia, através do 190, dando conta, que no Córrego do Caete um indivíduo teria armas de fogo irregulares em sua residência.

No local foi feito contato com o denunciado e durante as buscas foram localizadas 01 espingarda de pressão adaptada para calibre 22, 01 espingarda calibre 28, 02 munições calibre 28, além de espoletas, pólvora e um silenciador de fabricação artesanal.

Diante dos fatos o autor, de 38 anos e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.