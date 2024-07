OPERAÇÃO CALIPE: PCMG e MPMG deflagram operação conjunta e prendem envolvidos em crime de homicídio

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Polícia em Inhapim, junto ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), operação com o objetivo de desarticular grupo suspeito de envolvimento no homicídio de um jovem de 22 anos praticado em maio de 2023 e concluir apuração que marca a elucidação de 100% dos homicídios consumados no referido ano.

Entenda o caso: no dia 21/05/2023, por volta das 04h, na Rua Um, n.º 105, Bairro das Flores, no Município de Inhapim, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo o encontro de uma pessoa caída, aparentemente sem vida, em uma casa abandonada na trilha entre o cemitério e a rua acima indicada.

A perícia técnica compareceu ao local e constatou o óbito, tendo na ocasião recolhido um papelote com resquícios de cocaína que estava próximo à vítima, além de informar que o óbito teria ocorrido há mais de 12 horas.

De acordo com a investigação, que perdurou por doze meses, o homicídio teria sido motivado pelo fato de que a vítima tinha uma dívida de drogas com os envolvidos, além de estar vendendo drogas na área controlada pelo grupo desarticulado.

Um dos investigados possuía uma motivação extra: o conflito familiar com o ofendido, o qual era ex-namorado da atual companheira do investigado. O litígio, pelo que foi apurado, não se limitava ao descontentamento da vítima com o término do relacionamento, pois pelo menos um dos filhos da jovem tem uma paternidade dúbia, considerando que não se sabe com certeza se é do suspeito ou do falecido.

Diante dessa pluralidade de fatores, três indivíduos se coligaram para matar a vítima, assassinada com pauladas na região da cabeça. Consta no inquérito policial que os investigados, sendo dois irmãos, apoderaram-se de três pedaços de madeira em uma residência próxima ao local dos fatos, surpreenderam a vítima e desferiram diversos golpes na cabeça dela.

Após o fato, um quarto indivíduo teria auxiliado o irmão na fuga. Restou apurado que os quatro envolvidos são associados para o tráfico de drogas no Bairro Santa Cruz no Município de Inhapim, assim como que se tratava de duas duplas distintas de irmãos.

Com a conclusão do inquérito policial, três envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, e todos os quatro por associação para o tráfico de drogas, oportunidade em que foram formulados os pedidos de prisão preventiva e busca e apreensão.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, dois indivíduos foram presos no Município de Inhapim e outro no Município de Coronel Fabriciano, com o apoio dos policiais civis da respectiva Delegacia de Polícia, sendo eles encaminhados ao sistema prisional e colocados à disposição da justiça.

O quarto suspeito de estar envolvido nos crimes apurados não foi encontrado e se encontra foragido. Ainda durante as buscas em uma das residências, foram encontradas uma porção de maconha, uma pedra de crack, dinheiro fracionado, uma câmera de monitoramento e um celular recebido como garantia do pagamento de drogas, motivo pelo qual um quinto suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Operação Calipe, cujo nome faz alusão ao cognome da localidade onde a vítima foi assassinada, foi coordenada pelo Delegado de Polícia Guilherme Lincoln Rocha Pereira e pelo Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro e é resultado do empenho comum da Polícia Civil e do Ministério Público com o objetivo de apurar todos os crimes de homicídio consumados praticados na comarca no ano de 2023, marca esta alcançada com o encerramento desta investigação.