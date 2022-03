Operação dia da Mulher: Polícia Civil Delegacia da Mulher deflaga operação contra acusados de violência domésticas

A Polícia Civil de Manhuaçu (DEAM), com apoio da Polícia Militar (PPVD), realiza uma operação nesta quinta-feira (10), para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados de violência doméstica. A ação acontece em várias regiões da cidade Manhuaçu. Só nesta manhã de quarta, até o momento, 3 pessoas foram presas, sendo que armas de fogo e munições (que eram usadas para ameaçar mulheres) foram localizadas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Um dos presos tem relação com crimes sexuais em face da enteada.

A OPERAÇÃO “DIA DA MULHER”, como foi chamada, é comandada pela delegada de Mulheres, Dra Adline Ribeiro de Mello Rodrigues, além do inspetor Hernesto Francisco da Silva. A operação alude ao dia 08/03, o qual é comemorado o dia “Internacional da Mulher”.

A força-tarefa para esta operação reuniu 10 policiais civis e 4 policiais militares para prender os agressores. Foram utilizadas 5 viaturas, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar.

A delegada da delegacia da mulher, Dra Adline Ribeiro, afirma que tal operação decorre do que foi planejado para intensificar a prevenção dos crimes de feminícidio na comarca de Manhuaçu: “É a segunda operação do ano, lembrando que em janeiro realizamos outra operação onde prendemos outros acusados de violência doméstica. Depois de completarmos 2 anos sem este tipo de crime em nossa comarca e, por uma infelicidade, ter ocorrido um feminicídio no dia 01/01/22, resolvemos, em ação coordenada com a Polícia Militar, realizar mais operações. Estamos ainda mais empenhados em proteger nossas meninas e mulheres e, nessa semana em que se comemora o dia internacional da mulher, fica sendo essa operação a nossa maior homenagem”.

A delegada pontua, ainda, que outras prisões e cumprimentos de busca e apreensão podem ser cumpridos nos próximos dias, ainda em decorrência da operação: “Ainda estamos aguardando outras decisões judiciais porque outras prisões e mandados de busca e apreensão foram solicitados ao juiz. A operação vai ter mais desdobramentos ainda neste mês de março”.

Trabalho em conjunto que vem gerando impacto na redução da criminalidade na área da violência doméstica.

Importante salientar que todos os mandados de prisão cumpridos se tratam de prisão preventiva, com inquéritos concluídos e enviados para à justiça (casos solucionados pela Polícia Civil).