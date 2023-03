Operação no Salgueiro, RJ, deixa ao menos 11 mortos, entre eles Leo 41, chefe do tráfico no Pará

Operação de Bope, Core e policiais do Pará mirava Leonardo Costa Araújo e outras lideranças de facção criminosa que aterroriza a Zona Oeste do Rio. Há relatos de duas mulheres feridas.

Operação das polícias Civil e Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, deixou ao menos 11 mortos nesta quinta-feira (23), segundo informação da P. Militar.

Duas mulheres, de 53 e 62 anos, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres.

Um dos mortos era o alvo principal da ação, Leonardo Costa Araújo, o Leo 41. O traficante é apontado como o chefe do tráfico de drogas no Pará e estava foragido desde 2019.

A identificação dos outros mortos não foi divulgada até o momento desta reportagem, quando ainda havia relato de confrontos.

Segundo a polícia, Leo 41 é um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram, desde 2021, vários agentes de segurança pública no estado do Norte do país.