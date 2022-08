Operação Quinto Mandamento: ações das PM, PC e MP de MG, PC do RJ, PM da Bahia culmina na prisão de chefe de org. criminosa de Manhuaçu

Estima-se que desde o ano de 2017, ou seja, em cinco anos, aproximadamente quarenta pessoas foram vítimas de homicídios tentados e consumados na cidade de Manhuaçu, em decorrência do tráfico de drogas. Na grande maioria, jovens entre 15 e 29 anos. Jovens também são os suspeitos, réus e condenados pela prática de homicídios e comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

Neste período diversas operações foram desencadeadas desde, iniciando com a operação Teto de Vidro, por meio da qual diversos indivíduos foram presos.

E neste ano de 2022, por meio da operação denominada “Sexto Mandamento”, as forças policiais, Ministério Público e Poder Judiciário da Comarca, desenvolveram diversas ações de inteligência, culminando em dezenove prisões de indivíduos diretamente envolvidos na narcotraficância e homicídios. Destaque para as prisões do “braço direito” do chefe desta organização criminosa, na qual após a Polícia Militar repassar a localização exata dele no Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil daquele estado, o prendeu. Outra prisão importante foi a do sucessor dele, com a consequente apreensão de cem tabletes de maconha e outras ações pontuais e de grande relevância.

As ações têm se demonstrado exitosas, pois, desde o dia 23/05/2022, não se tem registro de violência contra a vida, como forma de se estabelecer na traficância de drogas.

A Polícia Militar está ocupando bairros e estabelecendo policiamento de proximidade com a comunidade de bem, além de apoiar o poder público municipal com o Programa Fique Vivo.

A PCMG tem apurado vários homicídios e representando pela prisão preventiva dos autores, todos membros dos grupos criminosos rivais.

Enfim, diversas estratégias estão sendo desenvolvidas.

Em face da operação “Sexto Mandamento”, em conjunto com o Ministério Público da Comarca e devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, as forças policiais conseguiram efetuar a prisão do líder deste grupo e suspeito de ser o mandante de diversos homicídios na região, movidos em sua grande maioria pela disputa entre organizações criminosas.

Segundo informações de inteligência, este traficante preso está há algum tempo oprimindo a comunidade. A base do líder deste grupo foi estabelecida na comunidade São Francisco de Assis, mas este traficante atuava como uma liderança criminosa que abastecia outros bairros de Manhuaçu, inclusive outros municípios da região. Contudo há algum tempo estava foragido na cidade do Rio de Janeiro.

E madrugada desta terça-feira, 16/08, em decorrência de ação integrada entre a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de atividade de inteligência que envolve tecnologia de ponta, conseguiu repassar a localização do infrator, tendo ele sido preso na cidade de Porto Seguro, pela Polícia Militar da Bahia.

Esse é um resultado de vários meses de trabalhos conjuntos entre a inteligência da PMMG, Ministério Público de Minas Gerais e Polícias Civil dos Estados de Minas e Rio de Janeiro.

Trata-se de mais um duro golpe nesta organização criminosa e uma importante contribuição na prevenção de crimes violentos em Manhuaçu e região.