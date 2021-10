PC cumpre mandado de busca, apreensão e prisão em município da região

POLÍCIA CIVIL DE MANHUAÇU APURA MAIS UM HOMICÍDIO

A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, em ação coordenada pela 6º DELEGACIA REGIONAL DE MANHUAÇU/MG, por intermédio de sua DELEGACIA ADJUNTA DE CRIMES CONTRA A PESSOA, realizou na manhã do dia 07/10/2021, uma operação policial para cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pelo Poder Judiciário nos autos do processo 0394.21.003359-0 em desfavor de G.M.S.

As ações policiais foram desenvolvidas nos municípios de Manhuaçu/MG; Reduto/MG e Simonésia/MG, e contou com a participação efetiva da Polícia Militar desses municípios e do setor de inteligência do 11º Batalhão.

Com a ocorrência do crime de homicídio consumado praticado contra a vítima fatal LUCAS EDUARDO BARBOSA, mais conhecido como “COCA”, no dia 04/08/2021 nas imediações do terminal rodoviário de Manhuaçu/MG, a equipe de investigadores da Delegacia de Homicídios da 6º DRPC, com apoio do setor de inteligência do 11º BPM, realizou diversas diligências policiais durante toda a semana, colhendo imagens dos sistemas de câmeras das proximidades e buscando informações de fontes diversas, onde ao final, restou evidenciada que a autoria delitiva se encontrava vinculado ao investigado G.M.S.

Diante dos elementos de prova angariados durante as investigações policiais, os quais imputaram a suspeição de autoria delitiva ao investigado G.M.S, a Autoridade Policial Dra. Adline Ribeiro de Mello Rodrigues, Delegada de Polícia titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida, representou junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado G.M.S. e também pela busca e apreensão nos endereços citados no relatório circunstanciado de investigação.

A representação da Autoridade Policial foi apreciada e acatada pelo Poder Judiciário que determinou a emissão dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor do investigado G.M.S.

G.M.S foi encaminhado ao Presídio de Manhuaçu/MG, onde permanecerá à disposição da justiça pública.

A 6º Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu/MG, permanece sempre a disposição de toda a sociedade, trabalhando em parceria com a Polícia Militar, com o objetivo na apuração das infrações penais, dando uma resposta positiva a toda população.