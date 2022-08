PC – Plantão da 6ª DRPC/Manhuaçu e PC de Abre Campo através da PUMA efetua prisões em Manhuaçu e BH em BH

A POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, através do Plantão da 6ª DRPC/Manhuaçu, nesta data, realizou o cumprimento do Mandado de Prisão por condenação de um homem de 44 anos, condenado a 05 anos e 07 meses de prisão, pelo crime de roubo, cometido na cidade de Muriáe/MG no ano de 2018. A sentença se deu em 17/08/2021, vindo a ser transitada em julgado na data de 16/08/2022.

O condenado esteve no posto de identificação da Delegacia de Polícia em Manhuaçu quando ao conferir sua documentação, constatou que o mesmo estava com mandado de prisão a ser cumprido, vindo a ser preso e encaminhada ao sistema prisional após os procedimentos legais.

A diligência da prisão foi efetuada pelos investigadores Luiz César Mendonça e Ronaldo de Assis Mamedio, com a supervisão do Inspetor Hernesto Francisco da Silva e do Delegado Dr. Guilherme Mariano Caldeira Coelho

A POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, através da PUMA- Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio da PCMG em Belo Horizonte, na data de 28/08/2022, no bairro Cinquentenário, realizaram o cumprimento do Mandado de Prisão por condenação de uma mulher de 45 anos, condenada por homicídio qualificado a 12 anos de prisão por crime cometido na cidade de Matipo, no ano de 2010.

A sentença se deu em 09/08/2021, vindo a ser transitada em julgado na data de 24/08/2021, mas, a condenada não se encontrava mais na cidade de Matipo.

Após trabalho investigativo elaborado pelos Policiais Civis da 31ª DPC/Abre Campo visando localizar a condenada, conseguiu identificar o paradeiro da condenada, onde a equipe da PUMA/PCMG diligenciou ao endereço em Belo Horizonte e localizou a condenada, vindo a ser presa e encaminhada ao sistema prisional após os procedimentos legais.

A diligência da prisão foi efetuada pelos investigadores da PUMA, César Gonçalves e Sá, Elias Gabriel da Silva Júnior, Wildes Alves Vasconcelos, coordenados pelo Inspetor Fabiano Assis, e os trabalhos de inteligência realizado pelos investigadores da 31ª DPC/Abre Campo, João Victor Teixeira Camargos Diniz e Ronaldo de Assis Mamedio, coordenados pelo Delegado Dr. Breno Barbosa Itamar de Oliveira.