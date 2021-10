PC prende homem acusado de tentativa de feminicidio praticado contra sua genitora e suas 2 irmãs

INVESTIGADO ABUSOU SEXUALMENTE DAS IRMÃS E AINDA ESTAVA INCENTIVANDO UMA DELAS A COMERTER AUTOEXTERMINIO, CRIMES OCORRIDOS NA VILA FORMOSA EM MANHUAÇU*

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu/MG, efetuou na manhã de quinta-feira, dia 28/10/2021, o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de M. S. A., o qual foi denunciado pela prática dos crimes feminicídio tentado, ameaça de morte e ainda estupro de vulnerável.

Entenda o caso: De acordo com as investigações, o denunciado após uma discussão acirrada com sua genitora, de posse de um facão a ameaçou de morte, bem como as suas 02 irmãs menores de idade. Sendo que no mesmo dia, durante a noite, o investigado ateou fogo na residência da família. A motivação para tal ato seria por medo de suas irmãs relatarem os abusos sexuais sofridos por parte do investigado quando estas contavam a idade de 10 e 08 anos. O investigado também estava incentivando uma das menores a cometer autoextermínio, vindo esta a se lesionar com uma navalha reiteradas vezes. Foram realizadas várias diligencias, o inquérito policial foi concluído e a Delegada da Mulher, representou pela prisão preventiva do acusado. O denunciado então foi preso por força de prisão preventiva e, após os procedimentos para efetivação do cumprimento da determinação judicial, foi recolhido ao Presídio de Manhuaçu-MG, onde se encontra à disposição da justiça.

A ação policial foi coordenada pela Autoridade Policial Dra. Adline Ribeiro de Mello Rodrigues e pelo inspetor Hernesto Francisco da Silva, sendo realizadas pelos investigadores de Polícia: Diego, Victor, Cinthia e Renata; escrivã Ana Rosa.

