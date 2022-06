PCMG DE LAJINHA CUMPRE PRISÃO DE HOMICIDA

A Policia Civil da comarca de Lajinha efetuou a prisão de um dos partícipes do homicídio que vitimou um homem em Lajinha, no dia 26/05/2022. A prisão do suspeito ocorreu após diligências preliminares em inquérito policial instaurado para a apuração do crime. Além da prisão também houve cumprimentos de medidas cautelares de busca e apreensão na cidade vizinha, Ibatiba-ES. As investigações terão continuidade pelo prazo de 30 dias visando a identificação, localização e prisão dos envolvidos no homicídio.

Entenda o caso.

No dia 26/05/2022 a vítima que era professor se encontrava dando aula de dança em local disponibilizado pela Prefeitura de Lajinha-MG quando por volta de 18h indivíduos não identificados teriam chegado ali em um veículo VW Gol cor preta e desferido disparos contra ele. Mesmo socorrida ao pronto atendimento médico, a vítima não resistiu aos ferimentos causados por perfurações de projétil de arma de fogo vindo a morrer. Após o crime, o veículo utilizado, o qual se encontrava com a placa adulterada com fita isolante foi abandonado no local, possivelmente por pane mecânica, tendo os suspeitos evadido a pé.

No interior do automóvel foram localizados documento e telefone pertencente ao suspeito, preso pela Policia Civil de Lajinha no dia 31/05/2022, o qual após ser ouvido foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça.

No dia dos fatos a ex companheira da vítima foi conduzida á Delegacia em Iúna, no Espirito Santo, onde foi ouvida e liberada acerca de possível envolvimento no crime.

Na data de ontem, um dos suspeitos de ser executor do crime foi preso e buscas realizadas no Espírito Santo pelas equipes da PCMG de Manhuaçu e Lajinha.

Segundo o delegado do caso Henrique Mateus Rabello, há indícios que a motivação do crime o crime seja passional, e de forma paulatina através de investigação qualificada haverá o completo esclarecimento deste homicídio.