PCMG PRENDE TRAFICANTE NO BAIRRO SÃO VICENTE ENVOLVIDO EM HOMICÍDIOS E DISPUTA DE FACÇÕES CRIMINOSAS.

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Pessoa da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu/MG, sob o comando do Delegado Regional, Dr. Felipe de Ornelas Caldas, (em continuidade à “Operação Segundo Ato” iniciada no dia 22/08/2022 quando cumpriu-se Mandado de Busca e Apreensão na casa do investigado).

Efetuou-se, pela PCMG, na manhã de 17/08/2022, o cumprimento de Prisão Preventiva em desfavor do homem, que foi indiciado pela participação no crime de homicídio consumado, ocorrido na data de 21/05/2022, no bairro São Vicente na cidade de Manhuaçu/MG.

Entenda o caso: Conforme apurado, o investigado após sofrer uma tentativa de Homicídio ocorrido no dia 21/04/2022 começou a ameaçar a vítima por entender que ele tinha conhecimento que queriam matá_lo e não o teria avisado. Sendo que a vítima sentiu_se acuada com tantas ameaças e no dia do crime foi em direção a casa do investagado para matá_lo, tendo o investigado o matado primeiro.

A motivação também se encontra vinculada à um confronto por espaço de facções na disputa pelo tráfico de drogas naquele Bairro.

De acordo com as investigações, o denunciado é envolvido com a mercancia de entorpecentes desde a sua adolescência, e inclusive figura como suspeito de um outro Homicídio consumado tambem ocorrido naquele bairro.

O inquérito policial foi concluído e a Autoridade Policial que preside o inquérito policial representou pela prisão preventiva do investigado, bem como pela expedição do Mandado de Busca e Apreensão.

As cautelares foram cumpridas nas datas mencionadas acima no bairro São Vicente em Manhuaçu/MG, sendo o investigado localizado e preso na residência de sua genitora naquele bairro.

A POLÍCIA CIVIL mantém o compromisso de coibir, com celeridade e rigor, todo e qualquer crime.

Vale lembrar que a PCMG tem apurado todos os homicídios ocorridos desde o ano passado que envolvem luta das duas facções, com prisões dos evolvidos, inclusive com prisões dos líderes.

A ação policial foi coordenada pela Autoridade Policial, Delegado Regional Felipe de Ornelas Caldas e pelo Inspetor Hernesto Francisco, sendo realizadas pelos investigadores e escrivães de Polícia da 6ª DRPC de Manhuaçu.