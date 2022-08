PF apreende caminhão com 180 kg de cocaína no Rio de Janeiro

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal (PF) apreenderam na tarde de hoje (10) cerca de 180 quilos (kg) de cocaína, um fuzil de assalto norte-americano, calibre 5.56 e aproximadamente 5.700 munições de fuzil russo AK47, calibre 7.62.

A abordagem realizada pelos policiais federais ocorreu no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Na ação, os federais abordaram o caminhão logo após a saída de um depósito e localizaram a carga escondida no interior de 12 caixas, cujo material, supostamente, seria argamassa impermeabilizante.

O motorista e o ajudante serão ouvidos na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para onde foi levada também a carga apreendida.

As investigações para identificação dos responsáveis pela remessa da carga ficarão a cargo da DRE da Polícia Federal.

Por Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro