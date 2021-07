PM apreende drogas, armas de fogo, munições e dinheiro em Lajinha

Durante operação batida policial no bairro São Sebastião, na terça-feira, 20/07, os militares abordaram um indivíduo, já conhecido no meio policial por envolvimento em delitos, em atitude suspeita nas proximidades de sua residência.

Durante as buscas, com apoio da equipe ROCCA e do cão de faro Kacaus foram localizados 01 revólver calibre 32, com 04 munições do mesmo calibre, 01 revólver calibre 22, 22 munições do mesmo calibre, 01 simulacro de arma de fogo adaptado para calibre 22, 01 carabina de pressão, R$385,00 e 01 porção de maconha.

Diante do exposto o autor, de 25 anos, foi preso e encaminhado a Delegacia, juntamente com o material apreendido.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM