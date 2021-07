PM apreende menor com drogas e dinheiro no bairro Santa Terezinha

Durante operação no bairro Santa Terezinha, Manhuaçu, na quinta-feira, 22/07, a equipe Tático Móvel deparou com um menor, já conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas em companhia de outros indivíduos em atitude suspeita.

Foi realizada abordagem e durante as buscas pessoal e residencial foram localizados 30 tabletes de maconha, 03 papelotes de cocaína e R$315,00.

Diante do exposto, o menor infrator de 17 anos e o material foram apreendidos e encaminhados a Delegacia.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM