PM apreende menor e recupera dinheiro roubado em mercearia de Vila Nova

Na tarde da quinta-feira, 22/07, o COPOM recebeu solicitação, através do 190, dando conta que havia ocorrido um roubo em uma mercearia no Distrito de de Vila Nova, Manhuaçu.

No local, segundo a vítima, um menor chegou no estabelecimento com uma das mãos em baixo da blusa, dando a entender que estaria armado e anunciou o assalto, exigindo o dinheiro do caixa, subtraindo a quantia de R$130,00, fugindo logo após sentido a um matagal.

De posse das informações os militares iniciaram as diligências, sendo o menor infrator de 16 anos localizado escondido em meio a uma bananeira, com ele foi localizada a quantia roubada e um martelo que utilizou para simular estar armado.

Diante dos fatos o menor infrator e o material apreendidos foram encaminhados a Delegacia para demais providências.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM