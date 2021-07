PM cumpre três mandados de prisão em Manhuaçu

Na terça-feira, 27/07, a PM cumpriu mais três mandados de prisão de indivíduos egressos do sistema prisional.

No primeiro caso, o autor foi localizado na Rua Nelson Monteiro, Sagrada Família, no interior de um veículo, sendo informado da situação abordado e preso.

No segundo caso o indivíduo, que tem passagens por roubos e porte ilegal de arma de fogo, foi localizado durante operação Batida Policial no bairro Engenho da Serra onde foi preso.

Já no terceiro caso, durante Operação no bairro Santa Luzia, equipe já possuía conhecimento da existência de mandado de prisão em desfavor do autor, os militares conseguiram localizá-lo na Viela Zequinha Campos, onde foi abordado e preso.

Os autores, dois de 32 anos e um de 25 anos foram encaminhados a autoridade de Polícia judiciária para as providências subsequentes.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM