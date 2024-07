PM: MANHUAÇU: HOMICÍDIO TENTADO  EM SANTANA DO MANHUAÇU

Data hora: 291538JUL24-Seg

Local: Avenida Castelo Branco, 233, Santana, Manhuaçu/MG.

Autor: 20 anos.

Menor infrator: 14 anos.

Co- Autor: 20 anos.

Co- Autor:, 19 anos.

Vítima homem, 23 anos.

Vítima mulher, 24 anos.

Vítima mulher: 49 anos

Resumo da ocorrência: recebemos informações de que no local teriam acontecido vários disparos de arma de fogo. As equipes do turno imediatamente deslocaram para o local, e com base nas informações prestadas pelas vítimas iniciou o rastreamento no Bairro Santana e Adjacentes, recebemos informações da participação de alguns cidadãos do Bairro envolvidos no fato. A vítima homem de 23, relatou ser da cidade de Manhumirim e que deslocou com sua genitora vítima de 49 para comemorarem o aniversário de sua irmã vítima de 24. Ocasião que os autores chegaram e começaram a chamar por ele, que então ele subiu as escadas e passou a dialogar com os autores, que então os ânimos ficaram exaltados tendo começado a fazer ameaça de morte e tentaram forçar a abertura do portão para poder agredi-lo, que então sua mãe e sua irmã intervieram. Essas ameaças foram devidas pelo que os autores relataram que a vítima 24 seria inimiga e que estaria em território errado, alegaram que a vítima 23 anos havia realizado postagens e fotos onde expunham a casa de uma família do bairro Santana. Após essas ameaças os autores relataram que iriam voltar ao local. Passado alguns instantes voltaram ao local e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima de 23 anos, sem, contudo atingi-lo. Os adolescentes infratores foram localizados e apreendidos sendo conduzida com seus genitores a Delegacia para demais providências.