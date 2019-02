PM prende autor de roubo e apreende arma de fogo em Simonésia

No sábado, dia 23/02, a Polícia Militar recebeu denúncia que um indivíduo estaria andando armado próximo à rua que dá acesso ao Clube São Simão, a PM deslocou rapidamente para verificar a denúncia e durante o patrulhamento, recebeu uma ligação, informando que haviam acabado de assaltar uma padaria no bairro Nossa Senhora Aparecida.

No local, a PM fez contato com a vítima, que relatou um indivíduo, com rosto tampado e postando arma de fogo, entrou em seu estabelecimento comercial anunciando o assalto. Após a vítima sair correndo, o autor ainda efetuou dois disparos com a arma, um atingindo o teto do local e um que atingiu a estufa onde ficam acondicionados os pães. O autor subtraiu uma quantia em dinheiro do caixa, não sabendo precisar o valor.

A equipe policial saiu em rastreamento, realizando incursões pelo Bairro Nossa Senhora Aparecida, e durante as diligências, surgiu informação que o autor poderia ser um indivíduo de 23 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida. Após rastreamento, o autor foi localizado e após persistente conversa, onde o autor entrou em contradição por algumas vezes, ele acabou confessando a autoria do roubo, indicando aos militares onde estava escondida a arma de fogo utilizada.

A arma foi encontrada e apreendida, e um revólver calibre 22 e o autor preso em flagrante sendo apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi autuado.