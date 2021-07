PM prende autor de roubo em Mutum

Na quarta-feira, 21/07, a PM recebeu informações, através do 190, que havia ocorrido um roubo em uma propriedade rural no Córrego do Prata e que os autores haviam subtraído armas de fogo, joias e uma caixa de som.

Durante o deslocamento para o local dos fatos, a equipe policial abordou um indivíduo em uma motocicleta Yamaha Lander na Avenida Raul Fonseca, na saída da cidade e ao ser realizada busca pessoal no condutor, que é inabilitado, foram encontradas algumas jóias, que foram reconhecidos pela vítima como sendo as suas.

Em contato com a vítima ela disse que dois autores chegaram em sua residência, anunciaram o assalto perguntando pelas armas. Eles reviraram a casa, subtraíram os objetos e amarraram e ameaçaram a vítima antes de fugir. Ao perceber que foram embora ela conseguiu se soltar e acionar a PM.

As equipes iniciaram as diligências para localizar o segundo autor do roubo, porém até o momento ele ainda não foi encontrado.

O autor de 26 anos foi preso e encaminhado a Delegacia juntamente com o material recuperado. A motocicleta utilizada por ele foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran.

A população pode realizar denúncias através do disque denúncia 181 ou do telefone de emergências policiais 190.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM