PM prende autor de tráfico e apreende drogas em São Pedro do Avaí

Na segunda-feira, 25/04, a PM recebeu denúncia dando conta da prática de tráfico de drogas na Rua Manoel Hilário, distrito de São Pedro do Avaí.

No local foi feito contato com o denunciado e durante as buscas com apoio da equipe ROCCA e do cão de faro Aquiles foram localizados 1 pedaço de uma barra, 7 mudas e 1 tubo com maconha, além de R$2.245,00.

Diante dos fatos o autor, de 37 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 14º BPM