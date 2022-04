PM prende autor de tráfico e apreende menor em Manhuaçu

Durante operação de incursão, no bairro Bom Jardim – Manhuaçu, no domingo, 24, equipes de militares receberam denúncia que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local.

As equipes visualizaram dois indivíduos no corredor de um prédio de posse de entorpecentes, que ao perceberem a presença policial fugiram, porém o menor infrator de 17 anos foi contido e abordado. O autor, de 25 anos pulou uma janela e se escondeu em um matagal, sendo posteriormente localizado e abordado.

Durante as buscas foram localizadas 3 pedras de crack, meia barra e 13 tabletes de maconha, 1 pedra bruta de cocaína, R$ 451,00, além de diversos materiais para separar e embalar as drogas.

Diante dos fatos o autor e o menor infrator foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM