PM prende autores de tentativa de homicídio em Luisburgo

Na manhã de sábado, 24/07, a Polícia Militar recebeu ligação via 190 dando conta de que duas pessoas em uma motocicleta, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra um indivíduo no Córrego dos Suíços, em Luisburgo.

De imediato, as equipes do turno iniciaram as diligências, e em contato com a vítima, ela disse que estava em sua residência, quando os autores entraram em seu terreiro em uma motocicleta e efetuaram 05 disparos, tendo 03 disparos atingido a vítima no rosto e 02 disparos atingido as costas.

Durante diligências equipe do GEPMOR conseguiu abordar os autores na residência da mãe da autora, no bairro do Roque em Luisburgo.

Segundo informações, a vítima tentou furtar a moto do autor para quitar dívida de drogas, sendo este o motivo do casal de autores efetuar os disparos contra a vítima.

O autor assumiu a prática do homicídio tentado alegando ainda que a vítima o teria acusado de furtar pedras de craks de traficantes na localidade.

As equipes PM ainda conseguiram que o autor revelasse onde encontravam as armas utilizadas no crime, sendo apreendidas, sendo 02 revólveres, um calibre .38 e outro 22, além de 44 munições. A motocicleta utilizada no crime também foi apreendida.

O casal, o autor de 25 e a autora de 20, foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM