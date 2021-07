PM prende autores de tentativa de homicídio em Manhuaçu

Em ação rápida PM prende autores de tentativa de homicídio e apreende arma de fogo utilizada no crime

Nesta segunda-feira, 19, a PM foi acionada a comparecer no córrego São Sebastião onde havia ocorrido uma tentativa de homicídio.

Em contato com a vítima de 24 anos, ela disse que um indivíduo, o qual lhe deve a quantia de R$ 20.000,00, lhe chamou para ir ver um veículo que queria comprar, tendo o autor seguido sentido ao Córrego São Sebastião e a vítima lhe acompanhado de motocicleta.

Ao chegar no destino, o indivíduo parou o veículo, abriu o porta malas, onde se encontrava um outro homem, com uma arma de fogo que efetuou 01 disparo na direção da vítima, porém o tiro não saiu, momento em que a vítima fugiu do local e conseguiu acionar a PM. Durante a fuga ouviu mais disparos, não sabendo precisar a quantidade.

De imediato, as equipes policiais iniciaram as diligências e deslocaram até ao bairro Bela Vista onde reside um dos autores, sendo este localizado e preso, o segundo autor também foi preso enquanto tentava fugir pelos fundos da casa. Durante as buscas no local foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32, com 05 munições, sendo 02 deflagradas e 03 picotadas, enterrada em um monte de areia em um dos andares da casa que está em obras.

Diante dos fatos os autores de 40 e 31 anos foram presos e encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.

Vale ressaltar que todos os envolvidos nesta ocorrência possuem passagens pela polícia, tanto vítima quanto autores, inclusive por envolvimento em crime de homicídio.

