PM registra acidente de trânsito com vítima fatal na Rodovia MG 108 em MUTUM

Na madrugada de domingo, 24/07, após festa popular no município de Mutum, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rodovia MG 108, onde havia ocorrido um acidente de trânsito.

No local, equipe da PM constatou que se tratava de um veículo VW Gol, prata, que se encontrava fora da via de circulação, caído em um barranco. Ao se aproximarem do veículo, os militares visualizaram uma mulher, que aparentemente teria sido arremessada para fora do veículo e que já não possuía sinais vitais, e após verificação constatou-se ser Márcia do Carmo de Souza, 34 anos.

No interior do veículo havia o condutor, 37 anos e esposo da vítima, que estava preso às ferragens. O serviço de ambulância compareceu ao local e prestou o resgate ao condutor, sendo atestado pelo médico de plantão do Pronto Atendimento Municipal, que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Após retomar a consciência o condutor alegou aos militares que não se recordava sobre o que teria ocasionado o acidente. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, obtendo o resultado de 0,15 MG/L, se tratando de infração administrativa, e diante dos fatos foi confeccionado o referido auto de infração de trânsito.