PMMG prende traficante no bairro São Vicente envolvido em homicídios e disputa de facções criminosas.

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Pessoa da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu/MG, sob o comando do Delegado Regional, Dr. Felipe de Ornelas Caldas, efetuou na manhã de 14/07/2022, os cumprimentos dos Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Preventiva em desfavor do homem, o qual foi denunciado pela participação no crime de homicídio tentado, ocorrido na data de 21/04/2022, no bairro São Vicente na cidade de Manhuaçu/MG.

Entenda o caso: Conforme apurado, o investigado surpreendeu a vítima quando este estava sentado na escadaria do bairro São Vicente, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, o atingindo no pescoço, orelha e mão. A motivação se encontra vinculada à um confronto por espaço de facções na disputa pelo tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o denunciado é envolvido com a mercancia de entorpecentes desde a sua adolescência, e devido ao fato da vítima querer dominar isoladamente o tráfico no bairro São Vicente, temos que este fato gerou uma grande insatisfação no investigado e seus afins, culminando em uma tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo.

O inquérito policial foi concluído e a Autoridade Policial que preside o inquérito policial, representou pela prisão preventiva do investigado, bem como pela expedição dos Mandados de Busca e Apreensão.

As cautelares foram cumpridas na data de hoje no bairro São Vicente em Manhuaçu/MG e no bairro Nossa Senhora Aparecida em Simonésia/MG, sendo o investigado localizado e preso na residência de seus genitores no bairro São Vicente.

A POLÍCIA CIVIL mantém o compromisso de coibir, com celeridade e rigor, todo e qualquer crime.

A ação policial foi coordenada pela Autoridade Policial, Delegado Regional Dr. FELIPE DE ORNELAS CALDAS e pelo subinspetor Lucas de Oliveira Garcia, sendo realizadas pelos investigadores de Polícia: Fabiano, Luiz César, Diego, Luiz Fernando, Cinthia, Luís Guilherme, Victor e Renata e pelos escrivães de polícia: Gabriel e Tulio.