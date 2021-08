Polícia Civil de Manhuaçu, juntamente com a equipe Rocca da Pm, apreende 09 (nove) barras de maconha

Na data de hoje, em ação conjunta, as polícias civil e militar desencadeou operação policial com a finalidade de averiguar denuncia de que poderia haver mais drogas no local denominado viradouro da Matinha, eis que na noite anterior a Polícia militar já havia apreendido 04 barras de maconha. As equipes, com auxílio do cão de faro “Kakau”, fizeram buscas no local e conseguiram apreender 09 tabletes de maconha que estavam escondidos em meio a vegetação em um saco de nylon.

A autoria está sob investigação. A ação de hoje é fruto de um trabalho de investigação em andamento, certo que foi um golpe financeiro ao grupo criminoso.