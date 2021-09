PC/MG, 6º delegacia Regional de Manhuaçu Cumprimento de Prisão Preventiva crime hediondo

A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, em ação coordenada pela 6º DELEGACIA REGIONAL DE MANHUAÇU/MG, por intermédio da DELEGACIA ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS, efetuou na noite de 31/08/2021, Cumprimento de Prisão Preventiva em desfavor de C.S.S devido a prática do CRIME HEDIONDO DE ROUBO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA.

No dia 12 de Julho de 2021 o acusado ludibriou a vítima de forma a convencê-la a firmar uma transação comercial. Deste modo se encontraram em um posto de gasolina na cidade de Manhuaçu, ato continuo embarcou no veículo ocupado pela vítima e a conduziu até um local ermo na zona rural desta cidade, momento que em posse de uma faca anunciou o ROUBO.

A partir deste momento passou a exigir que a vítima transferisse via aplicativo bancário valores para ele, ameaçando-a de MORTE a todo tempo com a faca em seu pescoço.

A vítima permaneceu em poder do acusado com sua liberdade restringida e em situação de total vulnerabilidade por volta de 5h, e após suplicar por sua vida e lhe entregar a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) que estava em sua bolsa foi liberada pelo acusado, que a ameaçou lhe matar caso o fato fosse noticiado as autoridades competentes.

A vítima não se silenciou e compareceu a Delegacia de Polícia de Manhuaçu onde relatou todos os fatos, iniciando assim diligências com o fim de apurar a veracidade dos fatos, colhendo elementos quanto a materialidade criminosa e indícios de sua autoria.

O material probatório recolhido foi enviado a Autoridade Judiciária competente, que expediu Mandado de Prisão Preventiva.

Diligências foram realizadas com o fim de localizar o acusado, efetivando assim a medida cautelar expedida, e após incessantes buscas e campanas nos principais locais frequentados pelo acusado foi encontrado em uma rua no bairro Bela Vista – Manhuaçu/MG, momento que lhe foi dado conhecimento e cumprimento da determinação Judicial.

Diante das informações acima prosseguimos com o autor até a 6ª DELEGACIA REGIONAL DE MANHUAÇU a presença da autoridade policial competente para as devidas medidas legais.

As investigações e a ação policial foram coordenadas pela Autoridade Policial Dr. Guilherme Mariano Caldeira e pelo inspetor Hernesto Francisco da Silva, e realizadas pelos investigadores de Polícia Victor Neves Gomes de Oliveira, Luís Guilherme dos Santos Azevedo e Renata dos Santos Paula.

A PCMG esclarece que age imediatamente na persecução criminal para que a resposta seja dada à comunidade e para que não paire a sensação de impunidade.