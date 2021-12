Polícia Civil deflagrou operação policial visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão

A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil/Manhuaçu, na tarde desta segunda-feira, 20/12/21, deflagrou operação policial visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Comarca de Manhuaçu em desfavor de investigado por Armazenamento de pornografia Infantojuvenil (art 241-B do ECA) em virtude de investigações realizadas no intuito de coibir tais crimes.. A operação policial reuniu duas equipes que executaram as diligências. O alvo, um rapaz de 25 anos de idade, residente na cidade de Simonésia, foi devidamente localizado e citado do teor da investigação, sendo colaborativo com as diligencias, onde em seu aparelho telefônico foram encontradas num ‘drive’ vários vídeos com conteúdo de sexo com crianças e adolescentes, carreando para os autos do processo as provas necessárias para a tipificação do crime.

Fatos desta natureza são reprovados e punidos, e constantemente averiguados pelos meios investigativos disponíveis das forcas de segurança, sendo criado uma rede para monitoramento constante das publicações de pornografia Infantojuvenil (art 241-B do ECA). Esta rede ao verificar a possibilidade do cometimento do crime, disponibiliza as informações arrecadas e após as análises preliminares sendo Instaurado o competente Processo Criminal, e expedida Busca Domiciliar para a localização e confirmação do crime. No caso de hoje, as informações foram determinantes sendo possível a localização dos arquivos, que claramente demonstram a pratica de sexo com crianças e adolescentes.

A diligência resultou com a prisão em flagrante do alvo, que foi conduzido para a Unidade Policial para as providências de praxe, sendo autuado em flagrante delito.

As diligências foram realizadas pelo Delegado de Policia Guilherme Mariano Caldeira Coelho, pelo Inspetor Hernesto Francisco da Silva, Escrivã Ana Rosa Campos, e pelos investigadores: Ricardo Emiliano da Silva, Diego dos Santos Velasco Pinheiro, Luis Guilherme dos Santos Azevedo, Rafael Jose Nogueira Almeida e Cinthia Brandão da Costa Zem.