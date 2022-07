POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA HOMEM ACUSADO DE INCENDIAR LIXEIRAS USADAS PARA COLETA DE LIXO PÚBLICO EM MANHUAÇU

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu-MG, sob o comando do Delegado Regional DR. FELIPE DE ORNELAS CALDAS, identificou na tarde de 12/07/2022, um dos suspeitos de atear fogo em Lixeiras da Samal no município de Manhuaçu. Os crimes aconteceram na madrugada de 10/07/2022.

Após diligências, foi identificado um dos suspeitos, sendo que o mesmo confessou ter cometido o crime de Dano ao Patrimônio Público, o qual incendiou a lixeira localizada próximo à praça Antônio Brum. Foi realizado o procedimento padrão para formalização do Inquérito Policial, o qual seguirá posteriormente para a apreciação do Poder Judiciário.

A Polícia Civil segue realizando diligências com a finalidade de identificar os demais envolvidos.

Vale ressaltar a importância da colaboração da sociedade para coibir esse tipo de crime, as denúncias poderão ser feitas através dos números telefônicos 190 ou 181. Em tempo, a Policia Civil agradece o empenho do Diretor da Samal, o senhor Kilder Perígolo, que não está medindo esforços no apoio para a identificação dos autores.

A ação policial foi coordenada pela Autoridade Policial Dr. Guilherme Mariano Caldeira Coelho e pelo subinspetor Lucas de Oliveira Garcia, sendo realizadas pelos investigadores de Polícia Diego, Luiz Fernando, Victor e Renata.