POLÍCIA CIVIL INCINERA CENTENAS DE QUILOS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu/MG, em cumprimento a OPERAÇÃO NARCO BRASIL , efetuou na manhã de terça-feira, dia 05/07/2022, a incineração de quase trezentos quilos de substâncias entorpecentes, tais como, maconha, cocaína, crack e outras substâncias de origem das Comarcas de Manhuaçu, Manhumirim, Espera Feliz e Mutum/MG, devidamente autorizado pelo Poder Judiciário. Foi usado o forno de alta combustão do Laticínio Porto Alegre em Mutum/MG para incinerar as drogas, seguindo todas as normas especificadas em lei, também acompanharam esta diligência o Representante do Ministério Público, Dr. Lucas Nacur Almeida Ricardo e o Fiscal Sanitário Ramon de Souza Ferreira e o Perito Criminal da Polícia Civil Allan Schreiber Costa .

A ação policial foi coordenada pelas Autoridades Policiais Guilherme Mariano Caldeira Coelho, Raíssa de Paula Portes , Paula Franco Gonçalves e Dária Cristina Lopes Vargas Toledo e demais policiais civis das respectivas unidades policiais.