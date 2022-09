Polícia Civil indicia suspeito por tráfico de drogas, homicídio tentado e corrupção de menores

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Ponte Nova, indiciou um homem de 23 anos por tentar matar um usuário de drogas com quem discutiu.

O fato ocorreu em 07/07/2022, no bairro Triângulo, quando a vítima, de 35 anos, foi até o local onde o investigado vendia drogas junto de um adolescente de 14 anos, e entregou um valor para a aquisição do entorpecente, mas o autor reteve o dinheiro, dizendo que serviria para pagar uma dívida antiga devido pela vítima.

Houve discussão entre eles e o adolescente sacou um revólver e tentou disparar contra a vítima, mas a arma falhou.

Em seguida, o adulto sacou uma pistola e tentou disparar, mas arma também apresentou falha. Contudo, devido à insistência dos autores, conseguiram realizar disparos contra a vítima, que aproveitou a falha nas armas e correu, sendo atingida por um disparo na região do quadril.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou capsulas e drogas no local da traficância, acionando a perícia da Polícia Civil.

No dia, tanto o adolescente como o auto infrator fugiram e não foram localizados.

A Polícia Civil realizou a investigação e ouviu a vítima, que sobreviveu ao disparo, e realizou várias perícias em munições intactas e deflagradas, comprovando que houve vários disparos contra a vítima, especialmente de calibre .380.

Com o término da investigação, o adulto foi indiciado por homicídio tentado, qualificado pelo motivo torpe (discussão por venda de drogas), tráfico de drogas e porte de arma de fogo, além do crime de corrupção de menores com causa de aumento devido ao ato infracional praticado pelo adolescente ser considerado hediondo.

O adolescente responderá por ato infracional equiparado a tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

O delegado, Gilzan Lessa, representou pela prisão preventiva do indiciado que está foragido desde o fato.